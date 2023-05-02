США підозрюють росіянина у відмиванні $150 млн
Росіянина Фелікса Медведєва, який проживає в американському штаті Джорджія, звинуватили у відмиванні 150 млн доларів та веденні бізнесу без ліцензій
Про це інформує пресслужба мін'юста США.
Зазначається, що громадянин РФ Фелікс Медведєв зареєстрував у штаті Джорджія вісім компаній, щоб перевести 150 млн доларів через 1,3 тисячі транзакцій. За інформацією відомства, створені ним компанії не проводили стандартних ділових витрат і не мали співробітників.
У прокуратурі вважають, що 65 млн доларів було використано для покупки іноземних золотих злитків. У обвинувальному висновку - 39 пунктів обвинувачення у відмиванні грошей та один пункт про нелегальне ведення бізнесу.
"Медведєв використав американську банківську систему для незаконного переказу понад 150 мільйонів доларів. Ці види злочинних дій становлять серйозну небезпеку для цілісності нашої фінансової системи", - заявив прокурор США Раян К. Б'юкенен.
- Трьох росіян та чотирьох громадян США звинувачують у роботі на російський уряд та Федеральну службу безпеки РФ. У Сполучених Штатах вони вербували агентів для роботи на ФСБ і поширювати проросійську пропаганду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.39
Купівля 37.39Продаж 38
-
EUR
Купівля 40.89Продаж 41.77
- Актуальне
- Важливе