Про це інформує пресслужба мін'юста США.

Зазначається, що громадянин РФ Фелікс Медведєв зареєстрував у штаті Джорджія вісім компаній, щоб перевести 150 млн доларів через 1,3 тисячі транзакцій. За інформацією відомства, створені ним компанії не проводили стандартних ділових витрат і не мали співробітників.

У прокуратурі вважають, що 65 млн доларів було використано для покупки іноземних золотих злитків. У обвинувальному висновку - 39 пунктів обвинувачення у відмиванні грошей та один пункт про нелегальне ведення бізнесу.

"Медведєв використав американську банківську систему для незаконного переказу понад 150 мільйонів доларів. Ці види злочинних дій становлять серйозну небезпеку для цілісності нашої фінансової системи", - заявив прокурор США Раян К. Б'юкенен.