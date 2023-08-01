США підтвердили намір зміцнити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї
Уряд США твердо налаштований зміцнювати Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), який охоплює численні глобальні виклики, у тому числі загрози для ядерних об’єктів України з боку РФ
Про це йдеться в офіційній заяві речника Держдепартаменту США.
"Сполучені Штати підтверджують прихильність Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - сказано в документі, який присвячений засіданню Підготовчого комітету ДНЯЗ у Відні.
При цьому підкреслюється, що Вашингтон твердо налаштований на співпрацю з країнами-учасницями цієї зустрічі на основі трьох принципів Договору:
- нерозповсюдження;
- мирне використання ядерної енергії;
- подальший прогрес у роззброєнні.
Окрім цього, серед актуальних викликів для глобального режиму нерозповсюдження в Держдепі назвали, зокрема, захоплення Росією ядерних енергетичних об’єктів України. Це, як зазначили у Вашингтоні, "створює серйозні проблеми у сфері ядерної безпеки". Крім того, це обмежує доступ України до мирного використання ядерної енергії, що передбачає ДНЯЗ.
Інші глобальні виклики у цій сфері пов’язані зі "швидким і непрозорим" нарощуванням Китаєм ядерної зброї, ядерною програмою Ірану, а також зусиллями КНДР щодо розвитку свого ядерного арсеналу.
- 31 липня повідомлялося, що у міністерстві закордонних справ РФ заявили, що гіпотетичне виведення російської тактичної ядерної зброї з території Білорусі буде можливим "лише у разі відмови США та НАТО від деструктивного курсу на цілеспрямований підрив безпеки Росії та Білорусі.
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