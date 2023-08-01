США підтвердили намір зміцнити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї

Про це йдеться в офіційній заяві речника Держдепартаменту США.

"Сполучені Штати підтверджують прихильність Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - сказано в документі, який присвячений засіданню Підготовчого комітету ДНЯЗ у Відні.

При цьому підкреслюється, що Вашингтон твердо налаштований на співпрацю з країнами-учасницями цієї зустрічі на основі трьох принципів Договору:

нерозповсюдження;

мирне використання ядерної енергії;

подальший прогрес у роззброєнні.

Окрім цього, серед актуальних викликів для глобального режиму нерозповсюдження в Держдепі назвали, зокрема, захоплення Росією ядерних енергетичних об’єктів України. Це, як зазначили у Вашингтоні, "створює серйозні проблеми у сфері ядерної безпеки". Крім того, це обмежує доступ України до мирного використання ядерної енергії, що передбачає ДНЯЗ.

Інші глобальні виклики у цій сфері пов’язані зі "швидким і непрозорим" нарощуванням Китаєм ядерної зброї, ядерною програмою Ірану, а також зусиллями КНДР щодо розвитку свого ядерного арсеналу.