США підтвердили передачу Ізраїлю двох систем ППО "Залізний купол"

Про це йшлося на брифінгу прессекретаря Пентагону, бригадного генерала Військово-повітряних сил Пета Райдера, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, системи нададуть "на додаток до ракет-перехоплювачів".

Райдер розповів, що США розгортають близько 900 військовослужбовців на Близькому Сході, але не в Ізраїлі.

"Вони призначені для підтримки регіональних зусиль зі стримування та подальшого посилення можливостей США щодо захисту сил", - уточнив бригадний генерал.