США підтвердили передачу Ізраїлю двох систем ППО "Залізний купол"
Сполучені Штати Америки нададуть Ізраїлю дві системи протиракетної оборони "Залізний купол", які раніше придбали у країни
Про це йшлося на брифінгу прессекретаря Пентагону, бригадного генерала Військово-повітряних сил Пета Райдера, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, системи нададуть "на додаток до ракет-перехоплювачів".
Райдер розповів, що США розгортають близько 900 військовослужбовців на Близькому Сході, але не в Ізраїлі.
"Вони призначені для підтримки регіональних зусиль зі стримування та подальшого посилення можливостей США щодо захисту сил", - уточнив бригадний генерал.
- 20 жовтня у Reuters повідомили, що Сполучені Штати планують відправити Ізраїлю дві системи протиповітряної оборони "Залізний купол", які раніше придбали у країни.
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