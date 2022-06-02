Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Джерела повідомили, що продаж безпілотників General Atomics все ще може бути заблокований Конгресом, додавши, що існує також ризик зміни політики в останню хвилину, що може зруйнувати план, який розглядається в Пентагоні впродовж кількох тижнів.

За даними видання, Україна використовує декілька типів менших безпілотних літальних систем малої дальності проти російських сил, які вторглися в країну наприкінці лютого. Серед них AeroVironment (AVAV.O) RQ-20 Puma AE і турецький Bayraktar-TB2.

Але MQ-1C Grey Eagle є технологічним стрибком, оскільки він може літати до 30 і більше годин залежно від своєї місії і може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. Це армійська версія більш відомого безпілотника Predator, що може нести до восьми потужних ракет Hellfire.

Продаж є значущим, оскільки вперше виводить на поле бою проти Росії передову багаторазову американську систему, здатну завдавати численних ударів на великій відстані.

Адміністрація президента Джо Байдена має намір найближчими днями повідомити Конгрес про потенційний продаж Україні з публічним оголошенням, повідомив представник США.

"Загалом MQ-1C є набагато більшим літаком з максимальною злітною масою приблизно в три рази більшою за Bayraktar-TB2, з відповідними перевагами в вантажопідйомності, дальності та витривалості", - сказав експерт з безпілотників Ден Геттінгер.

MQ-1C також сумісний з більшою різноманітністю боєприпасів, ніж Bayraktar-TB2. "Байрактар" оснащені ракетами турецького виробництва MAM-L вагою 22 кг (48 фунтів), що приблизно вдвічі менше ваги Hellfire.

1 червня Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню.

У Пентагоні розкрили деталі оголошеного президентом Джо Байденом нового пакету допомоги для України вартістю 700 млн доларів.

Передача Україні чотирьох артилерійських реактивних систем високої мобільності M142, (HIMARS), відбудеться найближчим часом і потребуватиме близько трьох тижнів для підготовки українських військових.

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