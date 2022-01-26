США планують відправити РФ письмові відповіді щодо "гарантій безпеки" 26 січня, - CNN

Про це повідомляє CNN.



Зазначається, що Адміністрація президента США Джо Байдена планує направити до Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки", але навряд чи відповідь характеризуватиме ймовірність вступу України до НАТО.



У пропозиції будуть вкладені спільні сфери, в яких США й РФ можуть співпрацювати. Серед них: контроль над озброєнням, підвищення прозорості, зниження ризиків й розміщення ракетних систем. Деталі будуть "трохи глибшими", ніж те, що публічно заявили США, пояснили високопоставлені посадовці адміністрації.



Офіційні особи США вважають, що відповідь Білого дому може спонукати Кремль до переговорів.



Також США не планують оприлюднювати свої пропозиції, однак представники адміністрації переконані у тому, що є висока ймовірність того, що Росія все ж оприлюднить документ.



Нагадаємо, "гарантії безпеки", яких РФ вимагає від США, виключають подальше розширення НАТО на схід, у тому числі за рахунок України, а також інших держав. Також Москва пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".

Під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії гарантії про нерозширення НАТО на схід. 19 січня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.

21 січня США заявили, що нададуть Росії свою відповідь на вимоги щодо "гарантій безпеки".