США планують ввести миротворців до Гази після перемоги над ХАМАС, - Politico
Сполучені Штати Америки обговорюють введення миротворчих сил до Гази після падіння ХАМАС, але вони навряд чи включатимуть війська США
Про це повідомляє Politico.
За даними американських сенаторів Сенсора Кріс Ван Холлена і Річарда Блюменталя, наразі ведуться переговори про створення багатонаціональних сил у Газі після того, як Ізраїль викорінить ХАМАС.
Сенатори наголосили, що непублічно обговорюється створення миротворчих сил у Газі, хоча, за їх словами, це навряд чи включатиме американські війська.
"Тривають розмови щодо можливого складу міжнародних сил", - сказав Ван Холлен, відмовившись вдаватися в конкретні подробиці.
- 2 листопада сухопутні сили Ізраїлю прорвали передову лінію оборони ХАМАС у північній частині Сектора Газа, що було частиною плану наземної операції ЦАХАЛ.
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