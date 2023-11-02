США планують ввести миротворців до Гази після перемоги над ХАМАС, - Politico

Про це повідомляє Politico.

За даними американських сенаторів Сенсора Кріс Ван Холлена і Річарда Блюменталя, наразі ведуться переговори про створення багатонаціональних сил у Газі після того, як Ізраїль викорінить ХАМАС.

Сенатори наголосили, що непублічно обговорюється створення миротворчих сил у Газі, хоча, за їх словами, це навряд чи включатиме американські війська.

"Тривають розмови щодо можливого складу міжнародних сил", - сказав Ван Холлен, відмовившись вдаватися в конкретні подробиці.