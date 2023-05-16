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Війна з Росією: хроніка
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США похвалили рішення партнерів навчати українських пілотів та обіцяють долучитись

16 травня, 2023 вiвторок
01:54
Війна з Росією F-16

В Державному департаменті США вважають навчання українських військових на винищувачах важливим процесом та обіцяють зробити це ж саме

Про це заявив заступник речника зовнішньополітичного відомства США Ведант Пател, передає Укрінформ.

"Це важливий процес, пов’язаний із тим, що альянс, низка країн, надає важливу оборонну допомогу нашим українським партнерам", - сказав він.

Пател також зазначив, що США та інші союзники мають спільну мету в тому, щоб "Україна мала спроможності для самооборони, захисту своєї територіальної цілісності й суверенітету". Тому деякі країни посилюють свою допомогу, діляться системами та проводять навчання військових.

"Ми з нетерпінням чекаємо поглиблення наших партнерських відносин, щоб робити це та теж відігравати свою роль", - зазначив Пател.

  • Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція може розпочати навчання українських пілотів на західних винищувачах уже зараз.
  • Крім цього, про свою готовність навчати українських пілотів заявила і Велика Британія.
транспорт
США
допомога Україні
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