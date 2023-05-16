Про це заявив заступник речника зовнішньополітичного відомства США Ведант Пател, передає Укрінформ.

"Це важливий процес, пов’язаний із тим, що альянс, низка країн, надає важливу оборонну допомогу нашим українським партнерам", - сказав він.

Пател також зазначив, що США та інші союзники мають спільну мету в тому, щоб "Україна мала спроможності для самооборони, захисту своєї територіальної цілісності й суверенітету". Тому деякі країни посилюють свою допомогу, діляться системами та проводять навчання військових.

"Ми з нетерпінням чекаємо поглиблення наших партнерських відносин, щоб робити це та теж відігравати свою роль", - зазначив Пател.