США посилюють оборону в Перській затоці після захоплення Іраном танкерів

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву американських офіційних осіб.

За їх словами, протягом двох останніх років Іран переслідував, атакував або втручався в права судноплавства 15 торгових судів під міжнародним прапором.

"Міністерство оборони зробить низку кроків для зміцнення нашої оборонної позиції в Перській затоці", - заявив на брифінгу речник Білого дому Джон Кірбі.

Окрім цього, він також додав, що найближчими тижнями буде зроблена спроба "посилити координацію та оперативну сумісність" з союзниками в Ормузькій протоці.

Повідомляється, що П'ятий флот ВМС США працює з регіональними союзниками над збільшенням ротації кораблів і літаків, що патрулюють Ормузьку протоку.

"Безпідставне, безвідповідальне і незаконне захоплення і переслідування торгових суден Іраном має припинитися", - йдеться в заяві командувача П'ятого флоту віцеадмірала Бреда Купера.