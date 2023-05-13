США посилюють оборону в Перській затоці після захоплення Іраном танкерів
Американські військові планують працювати над зміцненням обороноздатності в регіоні Перської затоки після захоплення Іраном комерційних суден і переслідувань в останні місяці
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву американських офіційних осіб.
За їх словами, протягом двох останніх років Іран переслідував, атакував або втручався в права судноплавства 15 торгових судів під міжнародним прапором.
"Міністерство оборони зробить низку кроків для зміцнення нашої оборонної позиції в Перській затоці", - заявив на брифінгу речник Білого дому Джон Кірбі.
Окрім цього, він також додав, що найближчими тижнями буде зроблена спроба "посилити координацію та оперативну сумісність" з союзниками в Ормузькій протоці.
Повідомляється, що П'ятий флот ВМС США працює з регіональними союзниками над збільшенням ротації кораблів і літаків, що патрулюють Ормузьку протоку.
"Безпідставне, безвідповідальне і незаконне захоплення і переслідування торгових суден Іраном має припинитися", - йдеться в заяві командувача П'ятого флоту віцеадмірала Бреда Купера.
- 27 квітня повідомлялося, що Білий дім оголосив нові санкції щодо організацій та осіб в Росії та Ірані, які причетні до неправомірного утримування американських громадян заручниками.
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