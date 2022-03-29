США продовжать поставки зброї та санкційну політику, - Байден про переговори РФ та України
Президент США Джо Байден прокоментував підсумки зустрічі української та російської делегації в Туреччині щодо припинення війни
Про це повідомляє CNN.
Байден вважає, що США не має підстав для зміни політики.
Президент прагне перевірити відданість Росії мирним ініціативам.
"Ми подивимося, чи виконають вони те, що пропонують. А до тих пір ми продовжимо зберігати потужні санкції та далі забезпечуватимемо українських військових оборонними засобами", - заявив він.
Нагадаємо, 29 березня на переговорах з РФ у Стамбулі Україна запропонувала нову систему безпеки. Йдеться про позаблоковий статус, вступ до ЄС, зброя від країн-гарантів і закриття неба.
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