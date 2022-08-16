Про це інформує командування глобальних ударів повітряних сил США (AFGSC).

16 серпня США запустили о 10:49 за київським часом міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III.

"Цей випробувальний запуск є частиною звичайних періодичних заходів, спрямованих на демонстрацію того, що засоби ядерного стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними та ефективними для стримування загроз XXI століття та заспокоєння наших союзників. Такі випробування відбувалися раніше понад 300 разів, і нинішнє випробування не пов'язане з поточними світовими подіями", - йдеться в повідомленні.

Командування зазначає, що ракета пролетіла близько 6760 км до полігону на Маршаллових островах у Тихому океані. На її борту не було боєголовок.

2 квітня американські військові скасували заплановані випробування своєї міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, щоб знизити ядерну напругу з Росією під час війни в Україні.

Сполучені Штати відклали запланований тестовий запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III 5 серпня, а також залишать на невизначений час авіаносець USS Ronald Reagan біля берегів Тайваню для спостереження за ситуацією через військові навчання Китаю.

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