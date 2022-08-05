Про це передає Politico.

Так, Пентагон наказав авіаносцю USS Ronald Reagan залишитися в районі поблизу Тайваню для моніторингу ситуації, оскільки Китай запускає ракети в цьому регіоні.

Також США відклали заплановане випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, щоб уникнути зростання напруженості, повідомив речник ради національної безпеки Джон Кірбі.

"Поки Китай бере участь у дестабілізуючих військових навчаннях навколо Тайваню, Сполучені Штати натомість демонструють поведінку відповідальної ядерної держави, зменшуючи ризики прорахунків і неправильного сприйняття", - зазначив він.



Зазначається, ударна група американських авіаносців базується в Японії та діє в західній частині Тихого океану. А останніми днями такий корабель плавав у Східно-Китайському та Філіппінському морях.

У Білому домі заявили, що не мають наміру загострювати ситуацію навколо Тайваню, але і залишати води острова поки не планують.

"Ми не будемо прагнути і не хочемо кризи. У той же час ми не будемо перешкоджати діяти в морях і небі західної частини Тихого океану", - додав Кірбі.



2 серпня спікерка палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Після цього Китай заявив про військові навчання навколо острова.

3 серпня видання CNN повідомило: Ненсі Пелосі заявила, що відвідала Тайвань, аби дати зрозуміти, що США не відмовляться від підтримки острова.

Згодом очільники МЗС країн G7 підтримали візит Пелосі на Тайвань.

4 серпня уряд Японії заявив, що п'ять балістичних ракет, запущених китайськими військовими під час навчань біля Тайваню, впали у виключну економічну зону Японії.

Тоді ж Тайвань скасував польоти авіакомпаній, оскільки військово-морські сили Китаю відкрили навчальний артилерійський вогонь поблизу острова.

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