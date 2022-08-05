США відклали випробування балістичної ракети й залишать авіаносець біля берегів Тайваню для моніторингу навчань Китаю
Сполучені Штати відклали запланований тестовий запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, а також залишать на невизначений час авіаносець USS Ronald Reagan біля берегів Тайваню для спостереження за ситуацією через військові навчання Китаю
Про це передає Politico.
Так, Пентагон наказав авіаносцю USS Ronald Reagan залишитися в районі поблизу Тайваню для моніторингу ситуації, оскільки Китай запускає ракети в цьому регіоні.
Також США відклали заплановане випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, щоб уникнути зростання напруженості, повідомив речник ради національної безпеки Джон Кірбі.
"Поки Китай бере участь у дестабілізуючих військових навчаннях навколо Тайваню, Сполучені Штати натомість демонструють поведінку відповідальної ядерної держави, зменшуючи ризики прорахунків і неправильного сприйняття", - зазначив він.
Зазначається, ударна група американських авіаносців базується в Японії та діє в західній частині Тихого океану. А останніми днями такий корабель плавав у Східно-Китайському та Філіппінському морях.
У Білому домі заявили, що не мають наміру загострювати ситуацію навколо Тайваню, але і залишати води острова поки не планують.
"Ми не будемо прагнути і не хочемо кризи. У той же час ми не будемо перешкоджати діяти в морях і небі західної частини Тихого океану", - додав Кірбі.
- 2 серпня спікерка палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Після цього Китай заявив про військові навчання навколо острова.
- 3 серпня видання CNN повідомило: Ненсі Пелосі заявила, що відвідала Тайвань, аби дати зрозуміти, що США не відмовляться від підтримки острова.
- Згодом очільники МЗС країн G7 підтримали візит Пелосі на Тайвань.
- 4 серпня уряд Японії заявив, що п'ять балістичних ракет, запущених китайськими військовими під час навчань біля Тайваню, впали у виключну економічну зону Японії.
- Тоді ж Тайвань скасував польоти авіакомпаній, оскільки військово-морські сили Китаю відкрили навчальний артилерійський вогонь поблизу острова.
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