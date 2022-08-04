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Тайвань скасував авіаперельоти через військові навчання Китаю, - AP

4 серпня, 2022 четвер
16:01
Світ Тайвань скасував авіаперельоти

Тайвань скасував польоти авіакомпаній, оскільки військово-морські сили Китаю відкрили артилерійський вогонь поблизу острова

Про це з посиланням на China Times повідомляє АР.

Щонайменше 40 авіарейсів було скасовано після початку військових навчань Народно-визвольної армії Китаю поблизу острова.

Після оголошення намірів провести військові навчання з бойовими стрільбами в безпосередній близькості від Тайваню, влада Китаю заборонила цивільним літакам та кораблям заходити в зону навчань. Наразі не спостерігається ознак впливу навчань армії КНР на судноплавство поблизу Тайваню, порушення якого могло б мати значні наслідки для світової економіки, враховуючи, що Тайвань забезпечує більш ніж половину світового обсягу виробництва процесорів, які використовуються в смартфонах, автомобілях, планшетах та іншій електроніці.

Військові навчання китайської армії проводитимуться в шести зонах навколо Тайваню з 4 по 7 серпня. Вони стали відповіддю КНР на візит до Тайваню спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. На додачу Китай ввів низку торговельних обмежень проти Тайваню, зокрема Пекін заборонив імпорт сотень тайваньських харчових продуктів, включаючи рибу, фрукти та печиво.

  • 2 серпня спікерка палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Після цього Китай заявив про військові навчання навколо острова.
  • 3 серпня видання CNN повідомило, що Ненсі Пелосі заявила, що відвідала Тайвань, аби дати зрозуміти, що США не відмовляться від підтримки острова.
  • Того ж дня політолог Євген Магда в етері Еспресо розповів, що Китай не піде на збройний конфлікт зі Сполученими Штатами Америки через потужні економічні звʼязки та конкуренцію. Павло Клімкін також висловив думку, що Китай прагне захопити Тайвань у "стилі удава", тобто мирним шляхом.

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Новини
Китай
Тайвань
Ненсі Пелосі
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