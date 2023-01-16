США розпочали тренування українських військових у Німеччині

Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, пише AP.

За його словами, на полігоні проходять тренування близько 500 військовослужбовців ЗСУ. Навчання для них триватимуть протягом наступних п’яти-восьми тижнів.

Міллі заявив, що 16 січня планує відвідати німецький полігон Графенвер, щоб особисто ознайомитись із програмою. Американський генерал уточнив, що українські військові, які проходять підготовку, залишили Україну кілька днів тому. Міллі також наголосив, що в Німеччині знаходиться повний набір зброї та обладнання для їхнього використання.