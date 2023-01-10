Українські військові опановуватимуть систему Patriot на базі Fort Sill, навчання стартують наступного тижня, - CNN
Військові ЗСУ почнуть освоювати американський зенітний ракетний комплекс Patriot наступного тижня на базі Fort Sill в США
Про це інформує CNN з посиланням на двох американських чиновників.
Навчальна програма для українських військових проходитиме у Форт-Сіллі в Оклахомі, де США проводять власні тренування з експлуатації та обслуговування передової системи ППО.
"Форт-Сілл є одним із чотирьох місць базової підготовки армії та домом для польової артилерійської школи, яка навчає військовослужбовців понад століття", - пише видання.
Повідомляється, що підготовка українців за складною системою триватиме кілька місяців.
"Я не зможу назвати точні терміни завершення навчання", - каже заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії Лаура Купер.
Прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер сказав, що США розглядають різноманітні варіанти проведення підготовки з ракет Patriot, "аби включити потенційну підготовку у США, за кордоном або поєднання обох.
- Нагадаємо першу батарею Patriot США передали Україні наприкінці грудня.
- А вже 5 січня Німеччина приєдналася до ініціативи й оголосила про передачу Києву ще однієї батареї Patriot.
- 7 січня стало відомо, що тренування українських військових на ракетній системі Patriot розпочнеться наприкінці січня і триватиме декілька місяців.
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