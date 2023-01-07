Військові ЗСУ почнуть освоювати систему Patriot вже цього місяця, - Пентагон
Тренування українських військових на ракетній системі Patriot розпочнеться наприкінці січня і триватиме декілька місяців
Про таке пише CNN з посиланням на Міноборони США.
У Пентагоні перед цим заявляли, що США розглядають можливість навчань українців на системах Patriot безпосередньо на території США, або за кордоном, або поєднавши ці обидва варіанти.
"Я вважаю, що ми перебуваємо на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території", - заявив генерал Пет Райдер на прес-брифінгу в четвер.
- Нагадаємо першу батарею Patriot США передали Україні наприкінці грудня.
- А вже 5 січня Німеччина приєдналася до ініціативи й оголосила про передачу Києву ще однієї батареї Patriot.
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