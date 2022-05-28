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США слід фінансувати безпечні школи, а потім Україну, - Трамп

28 травня, 2022 субота
17:41
Світ Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають надавати пріоритет фінансуванню безпеки шкіл перед допомогою Україні

Про це повідомили в NBC News.

"Якщо Сполучені Штати мають 40 мільярдів доларів для відправки Україні, ми повинні бути в змозі зробити все можливе, щоб наші діти були в безпеці вдома", - сказав Трамп. 

Під час засіданні Національної стрілецької асоціації у Х’юстоні він також додав, що гроші, які США витратили на війни нічого не дали державі.

"Ми витратили трильйони в Іраку, трильйони в Афганістані і нічого не здобули. Перш ніж ми побудуємо націю для решти світу, ми маємо побудувати безпечні школи для наших дітей у нашій власній країні. Правильно?" - додав експрезидент США.

Трамп виступив з промовою за кілька днів після того, як 18-річний хлопець вбив 19 дітей і двох дорослих у техаській школі в Увальде.

  • Нагадаємо, ручку Байдена продали за 600 тис. грн: гроші витратять на автівки для ЗСУ. Покупцем один з учасників благодійної ініціативи на підтримку українських волонтерів. Він з колегами взяли участь у торгах, щоб допомогти новоствореному батальйону під командуванням Івана Шаламаги та Валерія Маркуса. 

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