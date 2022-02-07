США та ЄС готові оперативно реалізувати всеосяжний пакет санкцій проти РФ у разі ескалації, - прем'єрка Естонії

Про це повідомляє ERR.



"Попри інтенсивну дипломатію, ми не бачимо ознак того, що Росія знижує військову напруженість. Навпаки, нарощування військ навколо України триває, а тепер російські війська та техніка дісталися і Білорусі", - сказала Каллас в розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном.



Каллас закликала Москву зробити "конкретні кроки" для зниження напруженості ситуації.



"Україна, Франція, Німеччина та Росія знову зустрічаються в Нормандському форматі - це важливо для тиску на Росію за допомогою дипломатії, щоб вона відмовилася від військової загрози", - зазначила Каллас.



Прем'єрка Естонії додала, що сподівається побачити прогрес у реалізації Мінських угод та підтримує зусилля Франції у цьому напрямі.



"ЄС та США підготували всеосяжний пакет санкцій, який ми готові оперативно реалізувати", - зазначила Каллас.



Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що нове вторгнення на українську територію буде коштувати Росії дуже дорого.