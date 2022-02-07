США та ЄС готові оперативно реалізувати всеосяжний пакет санкцій проти РФ у разі ескалації, - прем'єрка Естонії
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Євросоюз і США підготували всеосяжний пакет санкцій проти РФ, який готові "оперативно реалізувати", якщо Росія здійснить нове вторгнення в Україну
Про це повідомляє ERR.
"Попри інтенсивну дипломатію, ми не бачимо ознак того, що Росія знижує військову напруженість. Навпаки, нарощування військ навколо України триває, а тепер російські війська та техніка дісталися і Білорусі", - сказала Каллас в розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Каллас закликала Москву зробити "конкретні кроки" для зниження напруженості ситуації.
"Україна, Франція, Німеччина та Росія знову зустрічаються в Нормандському форматі - це важливо для тиску на Росію за допомогою дипломатії, щоб вона відмовилася від військової загрози", - зазначила Каллас.
Прем'єрка Естонії додала, що сподівається побачити прогрес у реалізації Мінських угод та підтримує зусилля Франції у цьому напрямі.
"ЄС та США підготували всеосяжний пакет санкцій, який ми готові оперативно реалізувати", - зазначила Каллас.
- Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що нове вторгнення на українську територію буде коштувати Росії дуже дорого.
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