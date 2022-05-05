США та Німеччина домовились не визнавати зміни кордонів України, які може пропонувати Росія

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на заяву представника німецького уряду.

Лідери двох країн також засудили "недавні коментарі російського керівництва, які намагаються дискредитувати демократично легітимізоване українське керівництво", - сказав речник.

"Вони погодилися з тим, що Україні необхідно надавати подальшу суттєву та постійну підтримку в практиці її законного права на самооборону", – додав речник.

Політики вважають, що Росія має негайно припинити бойові дії в Україні, вивести свої війська і тим самим відновити територіальну цілісність та суверенітет України.

Олаф Шольц також повідомив, що найближчим часом Україну відвідає глава МЗС ФРН Анналена Бербок.

Відзначимо, що сьогодні, 5 травня, Штайнмаєр поговорив з Зеленським і отримав запрошення відвідати Україну. Це припинило дипломатичне напруження між двома країнами, яке виникло після того, як у Києві відмовились приймати президента Німеччини через його проросійську позицію у минулому.

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