США та Німеччина домовились не визнавати зміни кордонів України, які може пропонувати Росія
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден погодилися під час розмови в четвер, 5 травня, що не визнають будь-яких територіальних надбань Росії в Україні
Про це повідомляє Reuters, з посиланням на заяву представника німецького уряду.
Лідери двох країн також засудили "недавні коментарі російського керівництва, які намагаються дискредитувати демократично легітимізоване українське керівництво", - сказав речник.
"Вони погодилися з тим, що Україні необхідно надавати подальшу суттєву та постійну підтримку в практиці її законного права на самооборону", – додав речник.
Політики вважають, що Росія має негайно припинити бойові дії в Україні, вивести свої війська і тим самим відновити територіальну цілісність та суверенітет України.
Олаф Шольц також повідомив, що найближчим часом Україну відвідає глава МЗС ФРН Анналена Бербок.
- Відзначимо, що сьогодні, 5 травня, Штайнмаєр поговорив з Зеленським і отримав запрошення відвідати Україну. Це припинило дипломатичне напруження між двома країнами, яке виникло після того, як у Києві відмовились приймати президента Німеччини через його проросійську позицію у минулому.
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