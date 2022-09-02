Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Згідно з планом, країни G7 заборонять фінансування та страхування постачань російської нафти, за винятком випадків, коли вона купується за встановленою ціною. Ці країни охоплюють понад 30% світової фінансової системи та страхують понад 90% світових транспортних перевезень.

"Наша мета – створити таку дозвільну систему, яка дасть можливість російській нафті текти, але знизить доходи РФ", - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

План щодо обмеження цін також поширюватиметься на нафтопродукти, зокрема бензин — ще одне важливе джерело надходжень Росії від експорту.

У серпні в ефірі Еспресо юристка Агія Загребельська заявила, що російська нафта стала токсичною навіть для партнерів РФ.

9 серпня російська нафтова компанія "Транснєфть" заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotv