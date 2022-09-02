США та союзники готують план обмеження ціни на російську нафту, - The Wall Street Journal
Керівники фінансових відомств країн G-7 зберуться 2 вересня, щоб схвалити цей план і визначитися з терміном його реалізації
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
Згідно з планом, країни G7 заборонять фінансування та страхування постачань російської нафти, за винятком випадків, коли вона купується за встановленою ціною. Ці країни охоплюють понад 30% світової фінансової системи та страхують понад 90% світових транспортних перевезень.
"Наша мета – створити таку дозвільну систему, яка дасть можливість російській нафті текти, але знизить доходи РФ", - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.
План щодо обмеження цін також поширюватиметься на нафтопродукти, зокрема бензин — ще одне важливе джерело надходжень Росії від експорту.
- У серпні в ефірі Еспресо юристка Агія Загребельська заявила, що російська нафта стала токсичною навіть для партнерів РФ.
- 9 серпня російська нафтова компанія "Транснєфть" заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту.
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