США та союзники вивчають варіанти передачі Україні заморожених активів РФ, - Блінкен

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна.

"Зараз ми активно вивчаємо, які юридичні повноваження і у нас, і у європейців можуть бути, щоб використовувати заморожені активи РФ для передачі Україні, для допомоги (Україні – ред.)", - заявив Блінкен.

Він також наголосив, що, на його думку, росіяни повинні заплатити за відновлення України і використання заморожених активів може бути одним із цілком реальних та обговорюваних способів це зробити.