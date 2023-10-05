США та союзники вивчають варіанти передачі Україні заморожених активів РФ, - Блінкен
США та союзники оцінюють варіанти використання та передачі Україні 300 млрд доларів заморожених активів РФ, більша частина яких перебуває в Європі
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна.
"Зараз ми активно вивчаємо, які юридичні повноваження і у нас, і у європейців можуть бути, щоб використовувати заморожені активи РФ для передачі Україні, для допомоги (Україні – ред.)", - заявив Блінкен.
Він також наголосив, що, на його думку, росіяни повинні заплатити за відновлення України і використання заморожених активів може бути одним із цілком реальних та обговорюваних способів це зробити.
- 4 вересня видання CBS повідомило, що США мають намір передати Україні $1 млрд підсанкційних російських активів.
- У червні стало відомо, що лідери ЄС підтримали ідею використання заморожених активів РФ на користь України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.68Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе