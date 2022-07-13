США та союзники збираються "задушити російську військову машину", - Associated Press

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що європейські союзники США планують повторити кроки адміністрації Байдена та вжити заходів, щоб зупинити використання російської нафти вже до кінця цього року. США та їхні союзники прагнуть створити союз покупців, щоб контролювати ціни на російську нафту.

Країни-учасниці "Великої сімки" погодяться купувати нафту за ціною нижчою від ринкової.

Таким чином, головна ідея обмеження полягає в тому, щоб знизити ціни на газ для споживачів і допомогти зупинити війну в Україні. Міністерка фінансів США Дженет Єллен, яка зараз перебуває з візитом в Азії, підіймає на зустрічах це питання. Після її візиту до Японії у вівторок у спільному комюніке з японським колегою вони заявили, що домовилися розглянути можливість таких обмежень.

Однак, для того, щоб ідея виявилась дієвою, важливо залучити Індію та Китай, які й після 24 лютого підтримують відносини з Росією, бо якщо цього не зробити, РФ і далі отримуватиме ті самі гроші від інших покупців.

У Мінфіні США вважають, що домовитися з цими країнами реально, тому що де-факто усі покупці російської нафти мають бути зацікавлені у тому, щоб купувати її якомога дешевше.

3 червня ЄС офіційно схвалив шостий пакет санкцій проти РФ. До нього входять відключення від SWIFT трьох російських банків, заборона на мовлення деяких російських телеканалів та нафтове ембарго. Найближчими тижнями Європейський Союз планує запропонувати новий пакет санкцій проти Росії.

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