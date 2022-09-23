США також мають кнопки, які запускають ядерні ракети: Дуда прокоментував ядерний шантаж Росії
Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що застосування ядерної зброї матимуть величезні наслідки для громадян Російської Федерації
Про це він заявив під час 77-ї сесії Генасамблеї ООН.
За словами Дуди, якщо росіяни все ж підуть на такий крок, вони опиняться "за межами будь-якої маржі для цивілізованої, демократичної, чесної світової спільноти, наче перестануть існувати".
"У США також є кнопки, які запускають ядерні ракети. США є великою ядерною державою, найбільшою військовою потугою у світі. Той факт, що США сприймають цю російську загрозу серйозно, також є загрозою і для Росії", - наголосив президент Польщі.
Він зауважив, що в разі порушення Росією всіх табу і застосування навіть тактичної ядерної зброї проти країни, яка захищає свою територію звичайною зброєю і не має ядерної, вона може "очікувати відповіді".
Також Дуда зазначив, що Володимир Путін і все його оточення опиняться "поза світовою політикою", якщо все ж застосують ядерну зброю проти України, яка лише захищається.
"Це не тільки загроза кримінальних трибуналів, відповідальності й потенційного довгострокового ув'язнення, а й просто виключення їх і Росії, поки вони нею керують, з цивілізованого світу", - наголосив Дуда.
- Раніше Пентагон заявив, що погрози Росії щодо застосування ядерної зброї ніяк не вплинуть на підтримку України.
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