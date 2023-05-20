США у військовій допомозі Україні діють так, аби уникнути Третьої світової війни, - Салліван
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон надає Україні військову допомогу таким чином, аби уникнути Третьої світової війни
Про це повідомляє Білий дім.
Таким чином Салліван відповів на запитання щодо ризиків ескалації в Україні після рішення США навчати українських пілотів на винищувачах F-16.
"Базова установка президента полягає в тому, що ми маємо намір робити все можливе, щоб підтримати Україну, яка захищає свій суверенітет та територіальну цілісність. І ми також маємо намір діяти таким чином, щоб уникнути Третьої світової війни", - сказав радник Джо Байдена.
Він додав, що літаки F-16 не потрібні Україні для майбутнього контрнаступу, але вони допоможуть у розбудові українських військово-повітряних сил.
"Ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли будуть поставлені літаки, хто їх постачатиме і скільки", - заявив Салліван.
- Президент США Джо Байден заявив під час саміту G7, що США не проти навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- Також стало відомо, що США та союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у рамках довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни.
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