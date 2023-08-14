США ухвалили додатковий пакет військової допомоги Україні на $200 млн
США ухвалили новий пакет військової допомоги Україні, який включає боєприпаси ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та обладнання для розмінування
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Щодня Росія вбиває українських цивільних і знищує цивільну інфраструктуру, а також використовує голод як зброю та сприяє глобальній відсутності продовольчої безпеки через знищення українських цивільних портів та зернової інфраструктури. Росія почала цю війну і може закінчити її будь-коли, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки цього не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.
Допомога США Україні
7 липня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.
13 липня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив про прибуття касетних боєприпасів до України.
Міністр фінансів США Джанет Єллен на полях саміту міністрів фінансів G20 в Індії заявила, що подвоєння підтримки України у відбитті агресії РФ є найкращим способом допомоги світовій економіці.
17 липня адміністраторка USAID Саманта Пауер під час візиту до Києва оголосила про виділення понад $500 млн додаткової гуманітарної допомоги на потреби українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії. При цьому вона зазначила, що з лютого 2022 року США виділили на гуманітарну допомогу Україні загалом понад $2,6 млрд.
9 липня міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакета військової допомоги, до якого зокрема увійшли ЗРК NASAMS.
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