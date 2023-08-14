США ухвалили додатковий пакет військової допомоги Україні на $200 млн

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Щодня Росія вбиває українських цивільних і знищує цивільну інфраструктуру, а також використовує голод як зброю та сприяє глобальній відсутності продовольчої безпеки через знищення українських цивільних портів та зернової інфраструктури. Росія почала цю війну і може закінчити її будь-коли, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки цього не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.

7 липня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.

13 липня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив про прибуття касетних боєприпасів до України.

Міністр фінансів США Джанет Єллен на полях саміту міністрів фінансів G20 в Індії заявила, що подвоєння підтримки України у відбитті агресії РФ є найкращим способом допомоги світовій економіці.

17 липня адміністраторка USAID Саманта Пауер під час візиту до Києва оголосила про виділення понад $500 млн додаткової гуманітарної допомоги на потреби українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії. При цьому вона зазначила, що з лютого 2022 року США виділили на гуманітарну допомогу Україні загалом понад $2,6 млрд.

9 липня міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакета військової допомоги, до якого зокрема увійшли ЗРК NASAMS.