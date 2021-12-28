США виділили Україні близько $25 млн, які витратять на безпеку кордонів з Росією та Білоруссю
Державна прикордонна служба України зареєструвала проєкти технічної допомоги від США обсягом $20 млн на потреби прикордонних підрозділів, а також $4,5 млн на розвиток інфраструктури кордону
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Українські прикордонники спільно з відділом з правоохоронних питань Посольства США підписали новий проєкт міжнародної технічної допомоги.
"Зважаючи на старі та нові виклики, він направлений на безпеку північного та східного кордонів України", - зазначив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.
Проєкт обсягом $20 млн почнеться в січні та буде реалізований протягом 2022 року. Фінансування США сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів на кордоні з Росією та Білоруссю.
"Сучасні засоби відеофіксації та безпілотні комплекси, індивідуальний захист прикордонників, а також забезпечення їх розташування в польових умовах, посилення транспортом та засобами зв’язку - це ті потреби, які ми узгодили з нашими стратегічними партнерами", - заявив Дейнеко.
Окрім цього, в рамках співробітництва з Держдепартаментом США зареєстровано проєкт розвитку інфраструктури українського кордону обсягом $4,5 млн.
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