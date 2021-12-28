США виділили Україні близько $25 млн, які витратять на безпеку кордонів з Росією та Білоруссю

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.



Українські прикордонники спільно з відділом з правоохоронних питань Посольства США підписали новий проєкт міжнародної технічної допомоги.



"Зважаючи на старі та нові виклики, він направлений на безпеку північного та східного кордонів України", - зазначив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.



Проєкт обсягом $20 млн почнеться в січні та буде реалізований протягом 2022 року. Фінансування США сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів на кордоні з Росією та Білоруссю.



"Сучасні засоби відеофіксації та безпілотні комплекси, індивідуальний захист прикордонників, а також забезпечення їх розташування в польових умовах, посилення транспортом та засобами зв’язку - це ті потреби, які ми узгодили з нашими стратегічними партнерами", - заявив Дейнеко.



Окрім цього, в рамках співробітництва з Держдепартаментом США зареєстровано проєкт розвитку інфраструктури українського кордону обсягом $4,5 млн.

21 грудня помічниця держсекретаря США Карен Донфрід заявила, що Вашингтон готовий надати Україні ще більше військової техніки.

США працює над планом з надання Києву оперативних даних розвідки, які допоможуть Україні швидше відреагувати в разі вторгнення Росії.