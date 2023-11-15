США виділять $1 млн міжнародному центру, що розслідує воєнні злочини РФ проти України

Про це йдеться у його заяві на сайті Держдепартаменту США.

"Оскільки Росія продовжує відверто порушувати міжнародне право, а війна президента РФ Володимира Путіна проти України продовжує спричиняти надзвичайні страждання, Сполучені Штати залишаються зосередженими на співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, щоб притягнути до відповідальності винних у міжнародних злочинах, скоєних в Україні", - сказав Міллер.

Він поінформував, що Державний департамент США надасть $1 млн Міжнародному центру з переслідування злочинів й агресії проти України (ICPA), який був створений в Гаазі при Євроюсті за підтримки Єврокомісії.

ICPA допомагатиме розслідувати злочини Росії, забезпечуючи співпрацю України з партнерами у створенні доказів для майбутнього судового переслідування. Прокурори з різних правових систем вже працюють в ICPA, щоб отримувати ключові докази та обмінюватися ними, а також проводити надійні та незалежні розслідування, зауважив Міллер.

"Сполучені Штати пишаються тим, що підтримують Україну та наших міжнародних партнерів, підтверджуючи нашу відданість дотриманню Статуту ООН і відновленню правосуддя за злочин агресії. Ми закликаємо інших підтримати ICPA та сприяти міжнародним зусиллям щодо забезпечення справедливості для України та відповідальності за агресивну війну Росії", - наголосив речник Держдепартаменту США.