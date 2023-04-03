США відправлять новий пакет допомоги для України вже цього тижня, - Кірбі
США готуються впродовж цього тижня оголосити новий пакет оборонної допомоги Україні
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Sky News.
Кірбі зауважив, що Україна продовжує вести запеклу боротьбу проти росіян та українським військовим необхідна підтримка.
Що саме увійде в новий пакет наразі невідомо.
- Нагадаємо, Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив, що завдяки військовій допомозі Сполучених Штатів Америки та європейських країн після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна стала третім імпортером зброї у світі.
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