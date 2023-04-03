США відправлять новий пакет допомоги для України вже цього тижня, - Кірбі

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Sky News.

Кірбі зауважив, що Україна продовжує вести запеклу боротьбу проти росіян та українським військовим необхідна підтримка.

Що саме увійде в новий пакет наразі невідомо.