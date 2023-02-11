США відреагували на інформацію про проліт ракет РФ над територією НАТО
Сполучені Штати Америки поки не фіксують будь-якої загрози для Румунії та Молдови після того, як у їхньому повітряному просторі було виявлено російські ракети
Про це заявив заступник прессекретаря Держдепу США Ведант Патель, інформує Sky News.
Він зазначив, що "немає жодних ознак російської військової загрози" Молдові чи Румунії після того, як з'явилися чутки про можливу реакцію НАТО на проліт ракет у румунському повітряному просторі, пише видання.
"Ми підтримуємо тісний контакт та зв'язок з нашими молдавськими партнерами та румунськими союзниками", - додав Патель.
- Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни сьогодні, 10 лютого, вкотре масово обстріляли Україну. Дві ракети, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Кишинів підтвердив цю інформацію, а Бухарест – спростував.
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