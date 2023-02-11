США відреагували на інформацію про проліт ракет РФ над територією НАТО

Про це заявив заступник прессекретаря Держдепу США Ведант Патель, інформує Sky News.

Він зазначив, що "немає жодних ознак російської військової загрози" Молдові чи Румунії після того, як з'явилися чутки про можливу реакцію НАТО на проліт ракет у румунському повітряному просторі, пише видання.

"Ми підтримуємо тісний контакт та зв'язок з нашими молдавськими партнерами та румунськими союзниками", - додав Патель.