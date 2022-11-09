США визначили координатора з енергетичної підтримки України

Про це йдеться на порталі Держдепартаменту США.

Зазначається, що помічник держсекретаря з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт координуватиме підтримку енергетики України від уряду США. Він відповідатиме за розподілення зусиль із міжнародними партнерами, зокрема країнами G7.

Відомо, що він працював послом США в Україні з 2013 по 2016 рік, а також очолював міжнародну енергетичну політику та програми допомоги Департаменту.

Міжвідомча група працюватиме з міжнародними партнерами через механізм G7 для надання необхідного обладнання та допомоги для ремонту, обслуговування та зміцнення українського енергетичного сектору протягом цієї зими.

В уряді Сполучених Штатів Державний департамент працюватиме з міністерством енергетики, міністерством оборони, Агентством США з міжнародного розвитку та Радою національної безпеки, щоб оцінити запити від Уряду України та визначити ресурси чи обладнання, які можуть відповідати завданню.

8 листопада голова "Укренерго" Володимир Кудрицький спрогнозував, що якщо не буде нових обстрілів з боку Росії, то ситуація з енергопостачанням в центральних та північних областях України покращиться.

У ДТЕК заявили, що аварійні відключення світла триватимуть ще пару тижнів.