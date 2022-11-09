США визначили координатора з енергетичної підтримки України
Помічник держсекретаря з питань енергетичних ресурсів Пайетт координуватиме енергетичну підтримку України з боку уряду США з міжнародними партнерами
Про це йдеться на порталі Держдепартаменту США.
Зазначається, що помічник держсекретаря з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт координуватиме підтримку енергетики України від уряду США. Він відповідатиме за розподілення зусиль із міжнародними партнерами, зокрема країнами G7.
Відомо, що він працював послом США в Україні з 2013 по 2016 рік, а також очолював міжнародну енергетичну політику та програми допомоги Департаменту.
Міжвідомча група працюватиме з міжнародними партнерами через механізм G7 для надання необхідного обладнання та допомоги для ремонту, обслуговування та зміцнення українського енергетичного сектору протягом цієї зими.
В уряді Сполучених Штатів Державний департамент працюватиме з міністерством енергетики, міністерством оборони, Агентством США з міжнародного розвитку та Радою національної безпеки, щоб оцінити запити від Уряду України та визначити ресурси чи обладнання, які можуть відповідати завданню.
- 8 листопада голова "Укренерго" Володимир Кудрицький спрогнозував, що якщо не буде нових обстрілів з боку Росії, то ситуація з енергопостачанням в центральних та північних областях України покращиться.
- У ДТЕК заявили, що аварійні відключення світла триватимуть ще пару тижнів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 39.17Продаж 40.15
- Актуальне
- Важливе