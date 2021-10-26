США внесли Україну до переліку країн "дуже високого" ризику COVID-19 для туристів
У понеділок, 25 жовтня, Центр контролю та профілактики захворювань США додав Україну до країн 4-го рівня небезпеки зараження COVID-19 - рівня "дуже високого" ризику
Про це повідомляє CNN.
Відповідно до критерієв американського регулятора, за останні 28 днів у пунктах призначення, які підпадають під категорію 4-го рівня небезпеки, спостерігалося понад 500 випадків COVID-19 на 100 000 жителів.
До 4-го рівня небезпеки США також віднесли Австрію, Багами, Ботсвану, Хорватію, Грецію, Ірландію, Ямайку, Мальдіви, Швейцарію, Тайланд, Туреччину, Велику Британію.
Нагадаємо, на Херсонщині та у Чернігові заявили про критичну ситуацію з киснем для COVID-хворих.
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