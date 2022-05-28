США ввели санкції проти Північної Кореї через серію ракетних пусків, - South China Morning Post

Про це передає South China Morning Post.

"Сполучені Штати продовжуватимуть застосовувати та забезпечувати дотримання чинних санкцій, одночасно закликаючи КНДР повернутися на дипломатичний шлях та відмовитися від прагнення до створення зброї масового знищення та балістичних ракет", - заявив заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Відомо, що під санкції потрапили два банки, торгова компанія і певна фізособа за їх підтримку програм розробки зброї Північної Кореї.

З початку року Північна Корея запустила 23 балістичні ракети, зокрема шість міжконтинентальних балістичних ракет, причому кожен пуск є порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, нещодавно Росія та Китай заблокували введення нових санкцій ООН проти КНДР. Така ситуація вперше публічно розколола Радбез ООН з того часу, як вона почала систематично карати Пхеньян за розвиток ядерної програми.

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