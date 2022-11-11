Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Штати, Британія, Франція та Німеччина хочуть, щоб Рада ядерного контролю ООН ухвалила резолюцію, яка називає "важливим і терміновим" для Ірану пояснити сліди урану, виявлені на трьох об’єктах в країні. Її проєкт розіслали для ознайомлення країнам-членам.

Аналогічну резолюцію було ухвалено у червні, не підтримали її тільки Росія та Китай. Тегеран виконувати резолюцію відмовився та почав демонтаж моніторингового обладнання МАГАТЕ, встановленого у рамках ядерної угоди 2015 року. З 2019 року Іран встановив сотні більш досконалих центрифуг, машин, які збагачують уран.

В Інституті вивчення війни припустили, що за постачання дронів-камікадзе Іран проситиме Росію про допомогу зі своєю ядерною програмою, використовуючи таким чином її залежність.

10 листопада Іран дозволив фахівцям МАГАТЕ відвідати країну після виявлення частинок урану на трьох об'єктах, при цьому розслідування щодо програми створення ядерної зброї досі гальмує.

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