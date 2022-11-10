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Іран дозволив фахівцям МАГАТЕ відвідати країну після виявлення частинок урану на трьох об'єктах

10 листопада, 2022 четвер
20:44
Світ МАГАТЕ

Іран дозволив фахівцям Міжнародного агентства з атомної енергії відвідати цього місяця країну після того, як на трьох незаявлених об'єктах виявили частки урану

Про це інформує Reuters.

Тегеран дозволив МАГАТЕ відвідати країну. Вже наступного тижня відбудеться засідання агентства, де західні держави наполягатимуть на ухваленні резолюції, що закликає Іран до співпраці.

За даними видання, питання про невідоме походження частинок урану, які виявили на території іранської держави, перешкоджає ширшим переговорам щодо відновлення ядерної угоди Ірану з низкою країни, яка була прийнята у 2015 році. Саме тому, агентство та Іран домовилися про проведення у Тегерані технічної зустрічі, у якій візьмуть участь старші посадові особи МАГАТЕ, аби обговорити походження частинок урану.

Відповідно до ядерної угоди, Іран мав обмежити виробництво збагаченого урану, за допомогою якого можливе створення ядерної зброї. Натомість Захід скасував усі санкції, запроваджені проти країни, але у 2018 році Трамп прийняв рішення про вихід США з договору та ввів антиіранські обмеження знову. Тоді Тегеран також відмовився від дотримання ліміту виробництва збагаченого урану.

Останніми місяцями Іран встановив сотні сучасніших машин для збагачення урану на своїх підземних заводах у Натанзі та Фордо, що значно прискорює темпи виробництва, повідомляє видання

Загалом в Ірані знаходиться близько 3,5 тис. кг збагаченого урану.

  • 30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України. 
  • Також міністр оборони Олексій Резніков розповів, звідки іранські інструктори допомагають РФ атакувати Україну дронами. За його словами іранські інструктори-оператори присутні у тимчасово окупованому Криму та Білорусі, звідки росіяни також запускають по Україні дрони-камікадзе. 
  • 5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони. Водночас голова МЗС Ірану стверджував, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України. В МЗС України сказали: "Наслідки будуть масштабнішими, ніж вигода".
  • В Інституті вивчення війни припустили, що за постачання дронів-камікадзе Іран проситиме Росію про допомогу зі своєю ядерною програмою, використовуючи таким чином її залежність.
  • 6 листопада спецпредставник США по Ірану заявив, що Тегеран постачав Росії дрони вже під час війни.
  • 7 листопада у ГУР МО сказали, що українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar" і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.
  • 8 листопада Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Іран поширенням інформації про приїзд Миколи Патрушева намагається продемонструвати поглиблення співпраці з РФ.

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Новини
Іран
ядерна небезпека
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