США заборонили імпорт та продаж Apple Watch через патентну суперечку з компанією Masimo

Про це повідомляє Reuters.

Наказ Комісії з міжнародної торгівлі США (ITC) набув чинності 26 грудня, забороняючи імпорт та продаж годинників Apple, які використовують технологію зчитування рівня кисню в крові, що порушує патентні права.

Згідно з повідомленням офісу торгового представника США Кетрін Тай, після ретельних консультацій було вирішено не скасовувати заборону, і рішення Міжнародного торгового центру стало остаточним 26 грудня. Apple може оскаржити заборону у Федеральному апеляційному суді США.

Компанія призупинила продажі своїх смартгодинників Series 9 і Ultra 2 в США з минулого тижня. Заборона не зачіпає Apple Watch SE, дешевшу модель, яка продовжить продаватися. На раніше продані годинники заборона не вплине.

Masimo звинуватив Apple у звільненні своїх співробітників, крадіжці технології вимірювання пульсу і використанні її в популярному годиннику Apple Watch.

У відповідь Apple подала позов проти Masimo за порушення патенту до федерального суду штату Делавер і назвала юридичні дії Masimo "маневром, щоб розчистити шлях" для свого власного смартгодинника.