США закликали Грузію не ухилятися від санкцій проти Росії

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Радник із національної безпеки Джейк Салліван 10 березня зустрівся з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Вони обговорили необхідність забезпечення того, щоб Росія продовжувала відчувати повну економічну ціну санкцій, заходів експортного контролю та інших економічних обмежень, запроваджених США та коаліцією з більш ніж 30 союзників та партнерів", - зазначили в Білому домі.

Зокрема Джейк Салліван наголосив, що Грузія не повинна стати майданчиком для обходу санкції, запроваджених США та союзниками за розв’язану війну проти України.

Також під час зустрічі мовилося про реформи, потрібні Грузії для вступу до ЄС, протести в країні та відкликання законопроєкту про іноагентів.