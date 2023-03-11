США закликали Грузію не ухилятися від санкцій проти Росії
Радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі: серед іншого лунала теза, що Грузія не має стати майданчиком РФ для обходу санкцій
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Радник із національної безпеки Джейк Салліван 10 березня зустрівся з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.
"Вони обговорили необхідність забезпечення того, щоб Росія продовжувала відчувати повну економічну ціну санкцій, заходів експортного контролю та інших економічних обмежень, запроваджених США та коаліцією з більш ніж 30 союзників та партнерів", - зазначили в Білому домі.
Зокрема Джейк Салліван наголосив, що Грузія не повинна стати майданчиком для обходу санкції, запроваджених США та союзниками за розв’язану війну проти України.
Також під час зустрічі мовилося про реформи, потрібні Грузії для вступу до ЄС, протести в країні та відкликання законопроєкту про іноагентів.
- Нагадаємо, 10 березня парламент Грузії відхилив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у другому та остаточному читанні, після масових протестів у країні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.05
Купівля 38.05Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе