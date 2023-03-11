Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ США закликали Грузію не ухилятися від санкцій проти Росії

США закликали Грузію не ухилятися від санкцій проти Росії

11 березня, 2023 субота
09:21
Світ Джейк Салліван

Радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі: серед іншого лунала теза, що Грузія не має стати майданчиком РФ для обходу санкцій

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Радник із національної безпеки Джейк Салліван 10 березня зустрівся з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Вони обговорили необхідність забезпечення того, щоб Росія продовжувала відчувати повну економічну ціну санкцій, заходів експортного контролю та інших економічних обмежень, запроваджених США та коаліцією з більш ніж 30 союзників та партнерів", - зазначили в Білому домі.

Зокрема Джейк Салліван наголосив, що Грузія не повинна стати майданчиком для обходу санкції, запроваджених США та союзниками за розв’язану війну проти України.

Також під час зустрічі мовилося про реформи, потрібні Грузії для вступу до ЄС, протести в країні та відкликання законопроєкту про іноагентів.

  • Нагадаємо, 10 березня парламент Грузії відхилив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у другому та остаточному читанні, після масових протестів у країні.
Росія
Грузія
санкції проти Росії
війна з Росією
США
Читайте також:
Ллойд Остін
10 березня, 2023 п'ятниця
Міністр оборони США закликав Ізраїль допомогти Україні боротися за свободу й надати допомогу
окупанти
10 березня, 2023 п'ятниця
Російські війська готуються відновити наступальні операції під Вугледаром, - ISW
Лукашенко
9 березня, 2023 четвер
Останні заяви Лукашенка свідчать про його страшенний переляк, - Наливайченко
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.05
    Купівля 38.05
    Продаж 38.9
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
11 березня
09:44
Карім Бензема та Дідьє Дешам (праворуч)
Тренер збірної Франції пояснив відсутність володаря "Золотого м'яча" на ЧС-2022
09:20
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Бахмут треба було здавати ще три тижні тому, - генерал Кривонос
09:15
ЗСУ Бахмут
Британська розвідка: лінія фронту в Бахмуті відтепер проходить по річці в центрі міста
08:52
Очаків. Наслідки обстрілу 9 січня
Увечері РФ обстріляла Миколаївщину: пошкоджено адмінбудівлю, будинки й господарські споруди
08:44
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 березня: скільки коштують євро та долар в обмінниках
08:39
ЄС планує спільне патрулювання морів через можливі загрози від РФ, - FT
08:21
"Динамо" - "Дніпро-1"
УПЛ: розклад матчів та трансляцій 17-го туру чемпіонату України з футболу
08:17
ЗСУ нищать ворога втрати РФ
За добу РФ втратила в Україні 1010 військових, 10 танків, засіб ППО та БПЛА
08:08
OPINION
Олексій Голобуцький
Кремль готує власну "справжню Україну"?
08:07
OPINION
Микола Княжицький
Чому цьогоріч не вручено Шевченківську премію?
07:58
Китай COVID-19
У США проголосували за розсекречення даних щодо походження COVID, - CNBC
07:41
Китай прапор
У 2022 році Китай постачав РФ деталі для вертольотів та радіообладнання, - CNN
07:24
Голова СБУ Іван Баканов
ДБР не розслідує жодної справи щодо екскерівника СБУ Баканова, - BBC
07:02
У Китаї обрали нового прем'єр-міністра, якому доручено відновити економіку КНР, - Reuters
06:42
ЗСУ
РФ чинить тиск на місцевих жителів Донеччини та надалі наступає на 5 напрямках, а ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак
06:20
Володимир Зеленський
Зеленський відповів на петицію щодо перейменування РФ на Московію
05:58
пенсія
Біженцям за кордоном продовжують нараховувати пенсії, - Мінсоцполітики
05:32
Японія
Розмінування, медицина та інфраструктура: Японія виділить Україні $170 млн
05:04
Укріплення РФ на кордоні з Україною
ISW пояснив, навіщо РФ будує оборонні лінії у прикордонних областях та Криму
04:37
Непокаране зло повертається
РФ скликає Радбез ООН для обговорення "русофобії": в Україні відреагували
04:09
путін
У РФ поширюють чутки, що Путін може відвідати вересневий саміт G20 в Індії, - Bloomberg
03:42
Netflix покаже документальний фільм про борщ з Клопотенком
Netflix покаже документальний фільм з Клопотенком про борщ
03:15
Реджап Ердоган
Блокування паралельного імпорту в Росію є рішенням уряду Туреччини, - Bloomberg
02:47
канабіс
У Чехії після тривалого судового розгляду відмовились визнавати Церкву коноплі релігією
02:19
санкції проти рф
Зеленський ввів санкції проти низки російських букмекерських контор та лотерей
01:51
Джо Байден і Урсула фон дер Ляйєн
Байден та фон дер Ляйєн у Білому домі обговорили допомогу Україні та стримування РФ
01:23
Цукерберг проти Маска: Meta планує створити конкурента Twitter, - CNN
00:52
Бахмут. Супутникові знімки Maxar
Масштаби руйнувань Бахмута: в мережі оприлюднили супутникові знімки
00:44
Оновлено
Олександр Усик
Усик погодився на нерівний гонорар за бій з Ф'юрі, але вимагає, щоб британець передав Україні 1 млн фунтів
00:27
Поліція у Німеччині
У німецькому Карлсруе зловмисник захопив заручників: поліція провела спецоперацію і звільнила людей
00:01
Огляд
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Перша хвиля нового наступу росіян вичерпує себе: військові підсумки тижня
2023, п'ятниця
10 березня
23:47
Володимир Зеленський
Дипломати працюють над зустріччю Зеленського і президента Сербії Вучича
23:38
Канада
Канада заборонила імпорт російських алюмінію та сталі
23:31
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Наступ російських військ ще не почався, - генерал Кривонос
23:09
Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку з мультфільму "Мавка. Лісова пісня"
23:06
Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 березня
22:39
Володимир Зеленський
Зеленський: Росія не визнає кордонів, тому розумно перемогти її зараз і гарантувати безпеку Європі
22:26
Німеччина уряд
Німецька залізниця перестала возити гуманітарну допомогу в Україну безкоштовно, - Spieg
22:19
Рауль Ріанчо
Екстренер збірної України заявив, що не соромиться роботи в Росії
22:16
ЗРК NASAMS
Норвегія надасть Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV