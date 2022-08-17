США закликали Туреччину уникати операцій з оборонною промисловістю РФ
Сполучені Штати закликали свого союзника по НАТО Туреччину "уникати угод" з оборонною промисловістю Росії
Про це на брифінгу у Вашингтоні сказав речник Держдепу Нед Прайс.
"Ми постійно наголошуємо на тому, що жорстока та невиправдана війна Росії проти України робить життєво важливим, у певному сенсі зараз більше, ніж будь-коли, щоб усі країни уникали операцій з оборонним сектором Росії. Це ставить їх під загрозу санкцій", - наголосив він.
Відомо, що Сполучені Штати закликали свого союзника по НАТО Туреччину "уникати угод" з оборонною промисловістю Росії після того, як кремлівське агентство ТАСС повідомило, що Москва та Анкара підписали контракт на постачання другої партії зенітно-ракетних систем С-400.
У Туреччині поки не підтвердили підписання документа.
На запитання, чи спонукатиме адміністрацію Байдена постачання другої партії С-400 переглянути плани щодо продажу військових літаків F-16 Туреччині Прайс не відповів.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Тайїп Ердоган зустрінуться з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Зустріч запланували у Львові. За словами речника ООН, під час зустрічі з Зеленським Гутерреш обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, а також пошук політичного вирішення війни з Росією.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.22
Купівля 39.22Продаж 40.07
-
EUR
Купівля 39.64Продаж 40.74
- Актуальне
- Важливе