США закликали Туреччину уникати операцій з оборонною промисловістю РФ

Про це на брифінгу у Вашингтоні сказав речник Держдепу Нед Прайс.

"Ми постійно наголошуємо на тому, що жорстока та невиправдана війна Росії проти України робить життєво важливим, у певному сенсі зараз більше, ніж будь-коли, щоб усі країни уникали операцій з оборонним сектором Росії. Це ставить їх під загрозу санкцій", - наголосив він.

Відомо, що Сполучені Штати закликали свого союзника по НАТО Туреччину "уникати угод" з оборонною промисловістю Росії після того, як кремлівське агентство ТАСС повідомило, що Москва та Анкара підписали контракт на постачання другої партії зенітно-ракетних систем С-400.

У Туреччині поки не підтвердили підписання документа.

На запитання, чи спонукатиме адміністрацію Байдена постачання другої партії С-400 переглянути плани щодо продажу військових літаків F-16 Туреччині Прайс не відповів.

18 серпня президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Тайїп Ердоган зустрінуться з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Зустріч запланували у Львові. За словами речника ООН, під час зустрічі з Зеленським Гутерреш обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, а також пошук політичного вирішення війни з Росією.

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