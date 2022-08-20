США закуплять 150 тисяч тонн українського зерна для подолання продовольчої кризи у світі
Сполучені Штати планують закупівлю близько 150 000 тонн зерна в України протягом наступних кількох тижнів для регіонів, що голодують
Про це пише Associated Press.
Керівник Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Девід Бізлі повідомив, що кінцеві пункти призначення зерна наразі не підтверджені. За його словами, запланована партія більш ніж у шість разів перевищує кількість зерна, яку перше судно (організоване ВПП) зараз везе з України.
У п'ятницю, 19 серпня, Бізлі відвідав територію північної частини Кенії, яка переживає глибоку посуху. Місцеві жінки розповіли, що останній раз дощ був у 2019 році.
"Їхні висохлі території зіткнулися з ще одним невдалим сезоном, який може призвести до голоду в деяких частинах регіону, особливо в сусідньому Сомалі. Вже загинули тисячі людей",- повідомляє видання.
За даними Всесвітньої продовольчої програми, наразі 22 мільйони людей голодують.
"Я думаю, що є висока ймовірність того, що ми матимемо оголошення голоду найближчими тижнями", - сказав Бізлі.
- 14 серпня з порту Чорноморськ вирушило судно із 23 тис. тоннами українського зерна для тих, хто потерпає від голоду в Ефіопії, у межах першої доставки продовольства до Африки відповідно плану ООН.
- 19 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з офіційним візитом до Одеси та ознайомився з дією "зернового коридору".
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