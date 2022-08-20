США закуплять 150 тисяч тонн українського зерна для подолання продовольчої кризи у світі

Про це пише Associated Press.

Керівник Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Девід Бізлі повідомив, що кінцеві пункти призначення зерна наразі не підтверджені. За його словами, запланована партія більш ніж у шість разів перевищує кількість зерна, яку перше судно (організоване ВПП) зараз везе з України.

У п'ятницю, 19 серпня, Бізлі відвідав територію північної частини Кенії, яка переживає глибоку посуху. Місцеві жінки розповіли, що останній раз дощ був у 2019 році.

"Їхні висохлі території зіткнулися з ще одним невдалим сезоном, який може призвести до голоду в деяких частинах регіону, особливо в сусідньому Сомалі. Вже загинули тисячі людей",- повідомляє видання.

За даними Всесвітньої продовольчої програми, наразі 22 мільйони людей голодують.

"Я думаю, що є висока ймовірність того, що ми матимемо оголошення голоду найближчими тижнями", - сказав Бізлі.

14 серпня з порту Чорноморськ вирушило судно із 23 тис. тоннами українського зерна для тих, хто потерпає від голоду в Ефіопії, у межах першої доставки продовольства до Африки відповідно плану ООН.

19 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з офіційним візитом до Одеси та ознайомився з дією "зернового коридору".

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