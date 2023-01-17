США запровадили нові санкції проти режиму Лукашенка - візові обмеження за "участь у підриві демократії"
Держдеп США заявив про запровадження візових обмежень проти 25 посадовців, причетних до режиму Лукашенка за їх "участь у підриві демократії"
Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.
Зазначається, що посадовці, які потрапили під санкції, причетні до закону про смертну кару для осіб, що засуджені за так звані "спроби тероризму" - звинувачення, яке використовувалося для придушення демократичної опозиції.
Окрім того, у повідомленні йдеться, що деякі з цих чиновників також підтримали закон про позбавлення громадянства білорусів, що перебувають за межами країни та звинувачуються в "екстремізмі" та конфіскацію їх майна за вчинення "недружніх дій щодо Білорусі".
"Ми не будемо стояти осторонь, поки цей режим продовжує переслідувати та репресувати мирних протестувальників, демократичну опозицію, журналістів, профспілкових діячів, активістів, правозахисників і звичайних білорусів", - йдеться у заяві.
Держдеп засудив переслідування опозиціонерки Світлани Тихановської, ув'язнення засновника Білоруського фонду спортивної солідарності Алекса Апєйкіна та спортсменки Олександри Герасимені, а також утримання в якості політв'язня лауреата Нобелівської премії миру Алеся Бяляцького.
Повідомляється, що включно з цими санкціями, Держдеп вже наклав візові обмеження на 322 особи.
- Тайвань розширив список товарів, щодо яких діє суворий експортний контроль та запроваджуються обмеження у разі постачання до Росії та Білорусі. Зокрема це продукції машинобудування та хімії.
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