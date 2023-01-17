Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Зазначається, що посадовці, які потрапили під санкції, причетні до закону про смертну кару для осіб, що засуджені за так звані "спроби тероризму" - звинувачення, яке використовувалося для придушення демократичної опозиції.

Окрім того, у повідомленні йдеться, що деякі з цих чиновників також підтримали закон про позбавлення громадянства білорусів, що перебувають за межами країни та звинувачуються в "екстремізмі" та конфіскацію їх майна за вчинення "недружніх дій щодо Білорусі".

"Ми не будемо стояти осторонь, поки цей режим продовжує переслідувати та репресувати мирних протестувальників, демократичну опозицію, журналістів, профспілкових діячів, активістів, правозахисників і звичайних білорусів", - йдеться у заяві.

Держдеп засудив переслідування опозиціонерки Світлани Тихановської, ув'язнення засновника Білоруського фонду спортивної солідарності Алекса Апєйкіна та спортсменки Олександри Герасимені, а також утримання в якості політв'язня лауреата Нобелівської премії миру Алеся Бяляцького.

Повідомляється, що включно з цими санкціями, Держдеп вже наклав візові обмеження на 322 особи.

Тайвань розширив список товарів, щодо яких діє суворий експортний контроль та запроваджуються обмеження у разі постачання до Росії та Білорусі. Зокрема це продукції машинобудування та хімії.

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