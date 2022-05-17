США запускають програму зі збору доказів воєнних злочинів в Україні

Про це повідомляє Sky News.

У заяві департаменту йдеться, що програма, що отримала назву "Станція спостереження за конфліктом" (Conflict Observatory), буде аналізувати та зберігати загальнодоступну та комерційно доступну інформацію, включаючи супутникові знімки та інформацію, яку поширюють у соціальних мережах про дії російських військ в Україні.

Співробітники програми, що отримала початкове фінансування у розмірі 6 млн доларів, вивчатимуть та накопичуватимуть інформацію, щоб надалі надати ці дані як уже існуючим, так і майбутнім механізмам щодо притягнення до відповідальності винуватців воєнних злочинів.

"Ця нова програма є частиною зусиль уряду США як на національному, так і на міжнародному рівнях, спрямованих на гарантоване притягнення до відповідальності за страхітливі дії Росії", - зазначено у заяві.

У ній також йдеться: "Conflict Observatory – це чергова демонстрація непохитної підтримки Сполучених Штатів народу України, коли вони відважно захищають свою країну та свою свободу у відповідь на навмисну, невиправдану та неспровоковану війну президента Путіна".

Відзначимо, що США також планують блокувати для РФ можливість виплат за держборгом, це має прискорити дефолт.

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