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США звинуватили громадянина Ізраїлю в контрабанді технологій для ядерної зброї в Росію

17 грудня, 2022 субота
17:57
Світ Поліція США - ілюстрація

США запідозрили громадянина Ізраїлю Олексія Бреймана у незаконному продажу до Росії технологій, які використовують для створення ядерної зброї

Про це повідомляє The Jerusalom Post.

Нещодавно міністерство юстиції США висунуло семи людям звинувачення у змові з метою обману США, відмивання грошей, а також з метою контрабанди боєприпасів і компонентів зброї до Росії. Брейман є одним з них.

Чоловіка заарештували у вівторок, 13 грудня. Разом із ним взяли під варту американця та п'ятьох громадян Росії, один з яки - можливий співробітник ФСБ.

Обвинувачення стверджує, що Брейман брав участь у незаконному придбанні та збуті "високочутливих і суворо регульованих електронних компонентів", які можуть використовуватися у виробництві ядерної зброї. Також вони можуть стати компонентами для гіперзвукової зброї, квантових обчислень та інших військових технологій.

Зазначають, що Брейман та інші підозрювані пов'язані з двома російськими компаніями, "Серния Инжиниринг" і Sertal LLC. Вони керують мережею підставних компаній і банківських рахунків під керівництвом російських спецслужб. Також ці компанії використовували для того, щоб обійти економічні санкції.

Схема, за якою діяли підозрювані, полягала в тому, що двоє з них отримували запити на відправлення до Росії необхідних технологій. Ці запити передавали колишньому резиденту США і власнику низки підставних компаній Борису Лівшицю. Він же організовував вище згадані поставки і приховував незаконні фінансові операції.

Брейман же підробляв низку товаросупровідних документів і рахунки-фактури. Це дозволяло йому перепаковувати й переправляти товари по всьому світу, зокрема до Росії.

Наразі Брейману пред'явили звинувачення за трьома пунктами:

  • банківське шахрайство;
  • шахрайство з використанням засобів електронного зв'язку;
  • змова з метою відмивання грошей у межах російської мережі з ухиленням від сплати санкцій.

Чоловікові загрожує до 30 років позбавлення волі.

  • 17 грудня стало відомо, що в Нідерландах 55-річний росіянин намагався контрабандою збути в Росію мікрочіпи та дрони за допомогою підроблених документів і фірми-прикриття.

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