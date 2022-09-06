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Стали горою: шахтарі заступилися за свого директора і не пускають нового

6 вересня, 2022 вiвторок
08:02
Новини

На Лвівщині розгорається кадровий скандал

Ігор Пиляй уже 2-й рік головує на шахті "Надія" у Львівській області. Ще 29 серпня він звітував про роботу підприємства на селекторній нараді. І несподівано дізнався: минуло три дні, як його звільнили з посади виконувача обов'язків директора. Одразу пригадав і нещодавній дзвінок з Міністерства енергетики. Очільника шахти прохали написати заяву про звільнення. Тож він вирішив повідомити про це трудовому колективу.

''Звичайно, це викликало занепокоєння, і після цього на зборах було прийнято одноголосно рішення: підтримати діючого директора та сказати, щоб він не писав заяву і звернутись в Міністерство з позицією колективу. До нас приїжджав кілька днів тому представник з Міністерства. І ми запитували його: з чим пов’язана така зміна керівництва. Нам нічого конкретного не відповіли, лише те, що закінчився контракт Ігоря Пиляя'', - пояснив голова профспілки шахти "Надія" Руслан Віхоть.

На думку шахтарів, змінювати керівництво немає сенсу. На підприємстві робітникам вчасно виплачують зарплатню, а також нарощують вуглевидобуток. Натомість у Міненерго вже встигли знайти заміну директору – колишнього працівника шахти "Надія" Павла Мороза. Згідно з наказом міністерства від 26 серпня, він є новим директором підприємства. Але це вказано лише в державному реєстрі. У відділі кадрів шахти документу про призначення немає.

"Стосовно призначення нового керівника, наскільки нам відомо, з ним уже укладений контракт. А яка підстава укладення контракту, коли контракт укладається на підставі проведеного конкурсу. Тобто тут теж є питання до Міністерства", - зазначає заступниця директора шахти "Надія" з правових питань.

Близько три сотні шахтарів підтримують свого керівника Ігоря Пиляя. Натомість не бажають допускати на підприємство директора від Міністерства.

"Наші вимоги прості: щоб люди мали слово, щоб до людей прислухалися, щоб ми мали в своїй країні якусь вагу. А не так, шо нам ставлять ультиматуми", - ділиться з нами працівник шахти "Надія" Богдан Крушинський.

Сам Павло Мороз визнає себе новим керівником. Але не може ніяк потрапити на підприємство.

"Рекомендованим листом передамо на підприємство "Надія" Наказ Міненергетики про моє призначення як керівника. Я можу не заходити. Нехай відкриють браму, хай люди вийдуть за територію і я з ними буду спілкуватися".

А вже ввечері 5 вересня шестеро шахтарів не піднялися з копальні в знак протесту проти призначення нового керівника. Скільки працівники там перебуватимуть – невідомо. Про це заявив Ігор Пиляй. Нині профспілка готує термінове звернення до Міністерства енергетики України.

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