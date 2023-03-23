Про повідомляє BBC із посиланням на гендиректора компанії OpenAI Сема Альтмана.

За словами підприємця, компанія "почувається жахливо" через збій, додавши, що цю значну помилку вже виправлено.

"У нас виникла серйозна проблема із ChatGPT через помилку через бібліотеку з відкритим вихідним кодом, для якої ми вже розробили виправлення. Деякий відсоток користувачів міг бачити назви розмов інших," - повідомив Альтман.

У соціальній мережі twitter користувачі почали ділитися зображеннями історії чатів, які не належали їм. Це викликало занепокоєння, адже інцидент свідчить про наявність доступу компанії OpenAI до анонімних чатів.

Довідка:

Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI став популярним наприкінці 2022 року. ШІ здатний швидко й упевнено відповідати на запитання різної складності, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код за командою.