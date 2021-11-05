Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Стало відомо, чи зіграє Ярмоленко у вирішальному матчі збірної України у відборі ЧС-2022

Стало відомо, чи зіграє Ярмоленко у вирішальному матчі збірної України у відборі ЧС-2022

5 листопада, 2021 п'ятниця
18:05
Спорт Андрій Ярмоленко

Вінгер "Вест Гема" і збірної України Андрій Ярмоленко уникнув серйозного пошкодження

Про це повідомляє Telegram-канал "Тайни футболу".

У Ярмоленка був забій ребра, через це він не потрапив у заявку "Вест Гема" на матч проти "Генка" (2:2). Серйозного пошкодження немає і він зможе допомогти збірній України в матчі проти Боснії і Герцеговини (16 листопада).

"Поспішаємо заспокоїти всіх українських уболівальників: з Ярмолою все гаразд! Так, справді, у нього був забій у районі ребра, який завдавав йому дискомфорту, але до матчів збірної все має бути гаразд. За домовленостями із клубним тренером він займається за індивідуальною програмою, але нічого серйозного",- йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Вест Гем" без Ярмоленка несподівано втратив очки в матчі з "Генком" у Лізі Європі

У цьому сезоні на рахунку Ярмоленка лише 358 хвилин гри за "Вест Гем" у всіх турнірах і 0 результативних дій. 

Збірна України перед заключним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.

Перед грою з боснійцями, команда Олександра Петракова 11 листопада в Одесі проведе товариську зустріч з Болгарією. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
футбол
Збірна України
трансфери
Андрій Ярмоленко
травми
кваліфікація
ЧС-2022
Вест Гем
Читайте також:
російські війська
4 листопада, 2021 четвер
Віталій Портников: російські війська – це завжди сигнал
Ирина Геращенко
5 листопада, 2021 п'ятниця
“Отвєтка” Зеленського. За висловлювання дворічної давності про "зелених чоловічків" Геращенко хочуть позбавити права брати участь у п’яти засіданнях Ради
Гео Леров показав середній палець Зеленському
4 листопада, 2021 четвер
"Ви - головний зрадник в країні": Лерос з трибуни Ради показав Зеленському середній палець (фото, відео)
Київ
+15
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.06
    Купівля 26.06
    Продаж 26.3
  • EUR
    Купівля 29.98
    Продаж 30.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
5 листопада
18:59
Михайло Мудрик
Я в шоці, - 20-річний футболіст "Шахтаря" розповів, як йому аплодували фанати "Реалу" в матчі ЛЧ
18:58
рятувальник
На Прикарпатті знайшли заблукалого в горах хлопчика
18:54
електроенергія
Через аварії на електромережах українці за 9 місяців недоотримали електроенергії на близько 37 млн грн, - держінспекція
18:47
Анатолій Ткачук
На Закарпатті треба розвивати сільське господарство для багатих, - експерт
18:20
бойовик "ДНР"
На Черкащині трьох бойовиків "ЛНР" та "ДНР" засудили за терористичну діяльність
18:12
обстріл
Задіяли заборонені міномети: росіяни 5 разів порушили "тишу", поранено бійця ООС
17:48
Дмитро Кулеба на форумі у Закарпатті
Ми повторно відкриваємо Закарпаття - Кулеба
17:45
Національний банк України
Верховна Рада розблокувала підписання закону про незалежність Нацбанку
17:35
вакцина AstraZeneca
На Львівщині утилізують 40 тис. доз вакцини AstraZeneca
17:26
Василь Ломаченко - Теофімо Лопес
Кривдник Ломаченка Лопес несподівано засипав українського боксера компліментами
17:09
Макс Кілман
Український футболіст продовжив контракт з клубом АПЛ
17:02
Кулеба
"Це була дипломатична шпилька"- Дмитро Кулеба про реакцію Угорщини про вступ України до НАТО
16:51
Портников
“ПолітКлуб Віталія Портникова” 5 листопада. Вакцинація і конституційні права громадян
16:51
Дмитро Разумков
"Розумна політика" від Разумкова - ексспікер створив міжфракційне об'єднання у ВР
16:51
літак covid
У ЄС рекомендують обмежити в'їзд українським туристам — кожна країна євроспільноти вирішуватиме окремо
16:36
У В'єтнамі від коронавірусу помилково вакцинували 18 немовлят
16:34
Марселу Ребелу де Соуза
Президент Португалії призначив дострокові парламентські вибори
16:31
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про олігархів
16:20
Чжан Чжань
Ув'язненій за висвітленя епідемії COVID-19 китайській журналістці загрожує смерть внаслідок голодування, - The Guardian
16:15
корд
Викрали двох людей, знущалися і вимагали 800 тисяч доларів
16:12
Юрій Досяк
Зупинилося серце ветерана АТО Юрія Досяка, який пройшов Іловайськ та був у російському полоні
16:09
карантин
З 8 листопада Волинська область переходить у "червону" зону
16:03
Українцям потрібно навчитись перетворювати свою мультикультурність у енергію, - Шеремета
16:02
Ігор Кузін
Закриття шкіл в "червоній" зоні суперечить постанові Кабміну, - МОЗ
15:59
Майк Тайсон
Легенда боксу Тайсон слідом за Ф'юрі вирішив підготувати Джошуа до реваншу з Усиком
15:47
Данило Гетманцев
Бюджет отримав майже 7 млн грн з початку податкової амністії, - Гетманцев
15:26
Хаві
Офіційно: легендарний футболіст Хаві очолить "Барселону"
15:10
Віктор Ляшко
Ляшко розповів, коли українцям буде доступна бустерна доза вакцини проти COVID-19
14:58
посольство РФ в Берліні
У Берліні знайшли мертвим російського дипломата, ЗМІ кажуть - "співробітник ФСБ"
14:46
лікар
Фонд соцстрахування не платитиме допомогу за лікарняними працівникам, яких відсторонили через відмову від вакцинації від COVID-19
14:43
Pfizer
На 89% нижчий рівень госпіталізацій: у США завершили випробування таблеток від COVID-19 Pfizer
14:36
Саакашвілі
Стан Саакашвілі погіршився, почалися проблеми з пам'яттю, - News Georgia
14:09
Олег Сенцов
Угорський сеператизм – це байки, - Олег Сенцов
13:57
сепар лнр
У підрозділах окупантів виявили масштабне розкрадання військового майна і пального, - розвідка
13:56
газ
Експорт газу з України в жовтні перевищив імпорт у три рази, - Оператор ГТС
13:44
На Закарпатті не тільки найкращі кава і коньяк, а є багато несамовитих подій, - Забужко 
13:37
Верховна Рада
Рада ухвалила закон про електронну реєстрацію місця проживання
13:36
Янукович
Януковичу оголосили нову підозру
13:31
На форумі ідей та рішень “Re:Open Zakarpattia”-2021 говоритимуть про мультикультурність та згуртованість країни
12:55
СБУ викрила спробу розкрадання близько 3 млрд грн на добудові Подільського мосту в Києві
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV