Стало відомо, чи зіграє Ярмоленко у вирішальному матчі збірної України у відборі ЧС-2022

Про це повідомляє Telegram-канал "Тайни футболу".



У Ярмоленка був забій ребра, через це він не потрапив у заявку "Вест Гема" на матч проти "Генка" (2:2). Серйозного пошкодження немає і він зможе допомогти збірній України в матчі проти Боснії і Герцеговини (16 листопада).



"Поспішаємо заспокоїти всіх українських уболівальників: з Ярмолою все гаразд! Так, справді, у нього був забій у районі ребра, який завдавав йому дискомфорту, але до матчів збірної все має бути гаразд. За домовленостями із клубним тренером він займається за індивідуальною програмою, але нічого серйозного",- йдеться у повідомленні.



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У цьому сезоні на рахунку Ярмоленка лише 358 хвилин гри за "Вест Гем" у всіх турнірах і 0 результативних дій.

Збірна України перед заключним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.

Перед грою з боснійцями, команда Олександра Петракова 11 листопада в Одесі проведе товариську зустріч з Болгарією.