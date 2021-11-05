Стало відомо, чи зіграє Ярмоленко у вирішальному матчі збірної України у відборі ЧС-2022
Вінгер "Вест Гема" і збірної України Андрій Ярмоленко уникнув серйозного пошкодження
Про це повідомляє Telegram-канал "Тайни футболу".
У Ярмоленка був забій ребра, через це він не потрапив у заявку "Вест Гема" на матч проти "Генка" (2:2). Серйозного пошкодження немає і він зможе допомогти збірній України в матчі проти Боснії і Герцеговини (16 листопада).
"Поспішаємо заспокоїти всіх українських уболівальників: з Ярмолою все гаразд! Так, справді, у нього був забій у районі ребра, який завдавав йому дискомфорту, але до матчів збірної все має бути гаразд. За домовленостями із клубним тренером він займається за індивідуальною програмою, але нічого серйозного",- йдеться у повідомленні.
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У цьому сезоні на рахунку Ярмоленка лише 358 хвилин гри за "Вест Гем" у всіх турнірах і 0 результативних дій.
Збірна України перед заключним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.
Перед грою з боснійцями, команда Олександра Петракова 11 листопада в Одесі проведе товариську зустріч з Болгарією.
- Нагадаємо, 25 жовтня Олександр Петраков назвав склад збірної України на наступні матчі та повернув Руслана Малиновського до національної команди.
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