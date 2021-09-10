Стало відомо, чому зірвався трансфер Роналду до "Манчестер Сіті"

Про це повідомив журналіст BBC Гійом Балаге у twitter.

За його інформацією, агент португальця Жорже Мендеш і сам футболіст схилялися до переходу в "Манчестер Сіті", а головний тренер чемпіонів Англії Хосеп Гвардіола був упевнений, що Роналду заб'є більше 40 голів за сезон в його команді. Однак, заради переходу португальця, клубу було потрібно продати когось з атакувальних футболістів. "Барселона" намагалася домовитися про трансфер Рахіма Стерлінга, Габріела Жезуса або Бернарду Сілви, але переговори не досягли успіху.

"Мендеш і Роналду хотіли перейти в "Манчестер Сіті", але почали працювати над запасним планом, оскільки "Сіті" не вдавалося нікого продати. Водночас "Манчестер Юнайтед" не думав про можливе підписання Кріштіану Роналду, але, дізнавшись, що він доступний, вирішили, що португалець повинен повернутися в клуб. Врешті МЮ запропонував Роналду вищу зарплату, ніж "Ман Сіті" та погодився заплатити 15 млн євро та 8 млн євро бонусів, які просив "Ювентус". Кріштіану не був упевнений, що повернення на "Олд Траффорд" - хороший варіант, але погодився, оскільки дуже хотів піти з "Юве", - написав Балаге.



Нагадаємо, 31 серпня "Манчестер Юнайтед" оголосив, що підписав з Роналду контракт на два роки із можливістю продовження ще на сезон.

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