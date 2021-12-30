Стало відомо, де екслідер "Шахтаря" Марлос продовжить кар'єру

Про це повідомляє Globo.

За інформацією видання, найближчими днями колишній півзахисник "Шахтаря" та збірної України підпише контракт із новим клубом.

Марлос обирає між пропозиціями бразильських "Сан-Паулу", "Атлетіко Паранаенсе" та "Атлетіко Мінейро". Також його запрошують клуби з ОАЕ та Катару, проте сам гравець схиляється до повернення на батьківщину.

33-річний Марлос виступав за "Шахтар" з 2014 року. До донецького клубу він перейшов з "Металіста". Також грав за бразильські "Курітібу", "Сан-Паулу" та уругвайський "Рентістас".

У вересні 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. Після цього провів за збірну України 27 матчів та забив 1 гол.

У нинішньому сезоні Марлос зіграв за "Шахтар" 26 матчів, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.