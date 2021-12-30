Стало відомо, де екслідер "Шахтаря" Марлос продовжить кар'єру
Марлос після завершення контракту із "Шахтарем" вирішив продовжити кар'єру в Бразилії
Про це повідомляє Globo.
За інформацією видання, найближчими днями колишній півзахисник "Шахтаря" та збірної України підпише контракт із новим клубом.
Марлос обирає між пропозиціями бразильських "Сан-Паулу", "Атлетіко Паранаенсе" та "Атлетіко Мінейро". Також його запрошують клуби з ОАЕ та Катару, проте сам гравець схиляється до повернення на батьківщину.
33-річний Марлос виступав за "Шахтар" з 2014 року. До донецького клубу він перейшов з "Металіста". Також грав за бразильські "Курітібу", "Сан-Паулу" та уругвайський "Рентістас".
У вересні 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. Після цього провів за збірну України 27 матчів та забив 1 гол.
У нинішньому сезоні Марлос зіграв за "Шахтар" 26 матчів, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.
- Нагадаємо, 12 грудня Марлос залишив "Шахтар".
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