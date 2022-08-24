Стало відомо, до якого кошика потрапив "Шахтар" під час жеребкування Ліги чемпіонів
Єдиний представник України на груповому раунді Ліги чемпіонів "Шахтар" під час жеребкування перебуватиме у третьому кошику
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перед заключними повторними матчами плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, став відомий повний склад трьох з чотирьох кошиків, в які клуби буде розподілено під час жеребкування.
"Шахтар" опинився у третьому кошику. таким чином він уникне зустрічі на груповому етапі з німецькою "Борусією" з Дортмунду, австрійським "Зальцбургом", італійськими "Інтером" та "Наполі", португальськими "Бенфікою" та "Спортингом" і німецьким "Баєром".
Жеребкування групового раунду ЛЧ відбудеться 25 серпня у Стамбулі.
Жеребкування ЛЧ
1 кошик: "Реал" (Іспанія), "Айнтрахт" (Німеччина), "Манчестер Сіті" (Англія), "Мілан" (Італія), "Баварія" (Німеччина), ПСЖ (Франція), "Порту" (Португалія), "Аякс" (Нідерланди)
2 кошик: "Ліверпуль" (Англія), "Челсі" (Англія), "Барселона" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), "Атлетико" (Іспанія), "Севілья" (Іспанія), "Лейпциг" (Німеччина), "Тоттенгем" (Англія)
3 кошик: "Борусія" (Дортмунд, Німеччина), "Зальцбург" (Австрія), "Шахтар" (Україна), "Інтер" (Італія), "Наполі" (Італія), "Бенфіка" (Португалія), "Спортинг" (Португалія), "Баєр" (Німеччина)
4 кошик: "Марсель" (Франція), "Брюгге" (Бельгія), "Селтік" (Шотландія), "Вікторія" (Чехія), "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) та 3 переможці кваліфікації.
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23 серпня "Динамо" програло "Бенфіці". Команда Мірчі Луческу вилетіла з Ліги чемпіонів та продовжить виступи на груповому раунді Ліги Європи.
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