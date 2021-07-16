Стало відомо, хто має замінити Монастирського у Раді
Антон Швачко може стати нардепом замість Дениса Монастирського, який очолив Міністерство внутрішніх справ
Про це повідомляє Суспільне.
Монастирський склав мандат. Він був обраний від "Слуги народу", тому у Раду має зайти наступний у списку партії. Це - Антон Швачко.
Протягом 6 днів Центральна виборча комісія має визнати його народним депутатом або ж відмовити.
Під час балотування був безробітним. За словами нардепа Михайла Ананченка, Швачко є головою секретаріату обласного осередку партії на Сумщині.
- Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку
- Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
- Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав подання про призначення Монастирського міністром внутрішніх справ.
- Рада призначила Монастирського новим очільником МВС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.12
Купівля 27.12Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 31.95Продаж 32.34
- Актуальне
- Важливе