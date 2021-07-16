Стало відомо, хто має замінити Монастирського у Раді

Про це повідомляє Суспільне.

Монастирський склав мандат. Він був обраний від "Слуги народу", тому у Раду має зайти наступний у списку партії. Це - Антон Швачко.



Протягом 6 днів Центральна виборча комісія має визнати його народним депутатом або ж відмовити.

Під час балотування був безробітним. За словами нардепа Михайла Ананченка, Швачко є головою секретаріату обласного осередку партії на Сумщині.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку

Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав подання про призначення Монастирського міністром внутрішніх справ.

Рада призначила Монастирського новим очільником МВС.

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