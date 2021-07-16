Рада призначила нового міністра внутрішніх справ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За проголосував 271 народний депутат.



"Головним моїм завданням на посаді міністра буде безпека громадян, держави, збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів", - заявив він.



Монастирський назвав своїми пріоритетами встановленння камер відеонагляду та протидію поширенню наркотиків.

Він додав, що планує на посаді зосередити увагу на боротьбі з організованою злочинністю, "злодіями у законі", на притягненні до відповідальності усіх порушників, налагодженні відносин між поліцією, громадою та владою.



Мністр додав, що працюватиме на безпекою дорожнього руху, цифровізацією відомства, захисті кордону ("будівництві сучасного ефективно-облаштованого кордону по всьому периметру держави") впровадженні добровільного страхування майна від пожеж,, поверненні Криму і Донбасу.

Довідка. Монастирський закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, має кандидатський ступінь. Працював у юридичній фірмі Hillmont Partners, що надає послуги інвесторам та бізнесу, та ТОВ "Лігал Консалтинг", яка працює в сфері управління та комерції.

У 2016-2019 роках Денис Монастирський відповідав за програми реформ правоохоронної та судової системи в аналітичному центрі "Український інститут майбутнього". Серед його засновників - Антон Геращенко. Працював помічником Геращенка, коли той був нардепом від "Народного фронту". У серпні 2019-го обраний до парламенту за списком партії "Слуга народу". У Раді очолив комітет з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку

Народний депутат з фракції “Слуга народу” Денис Монастирський погодився на пропозицію президента Зеленського стати кандидатом на посаду очільника МВС.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що за призначення Дениса Монастирського очільником МВС буде понад 300 голосів.

Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав подання про призначення Монастирського міністром внутрішніх справ.