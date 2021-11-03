Стало відомо, хто в Україні транслюватиме наступний бій найкращого боксера світу

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Megogo.



Показ поєдинку запланована в ніч з 6 на 7 листопада. Початок вечора боксу о 3:00. Бій відбудеться на арені MGM Grand у Лас-Вегасі. Трансляція проходитиме на медіасервісі Megogo у розділі Спорт - на MEGOGO Гонг. Перегляд поєдинку буде доступний за підписками "Максимальна" та "Спорт".

Мексиканець Сауль "Канело" Альварес є чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) за версіями WBC, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Американець Калеб Плант володіє титулом IBF (Міжнародної боксерської федерації).