Стало відомо, хто виконає гімн України перед матчем проти Боснії і Герцеговини

Про це повідомляє УАФ.



Український виконавець Михайло Хома, який відомий більшості українців під псевдонімом DZIDZIO, вже вдруге виконає гімн України перед матчем футбольної збірної.



Раніше він співав гімн України перед матчем з Литвою в жовтні 2019 го, а у серпні 2020-го Хома разом з Молодіжним симфонічним оркестром записав студійну версію гімну України.



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія і Герцеговина. Старт зустрічі о 21:45.

Нагадаємо, 11 жовтня Олександр Петраков пообіцяв, що збірна України гратиме проти Боснії і Герцеговини лише на перемогу.

12 жовтня Петраков оприлюднив заявку на гру кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини.

Букмекери назвали збірну України фаворитом матчу проти Боснії і Герцеговини

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